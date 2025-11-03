Vilaplana sale de los juzgados de Catarroja (Valencia) tras declarar en calidad de testigo

Imágenes de la salida de la periodista Maribel Vilaplana de los juzgados de Catarroja (Valencia) en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la dana que ha dejado 229 víctimas mortales, además de cuantiosos daños personales y materiales. Vilaplana ha afirmado a la jueza que, durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el todavía presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón --quien ha anunciado este lunes su dimisión--, este no mostraba "prisa" ni preocupación y que, de hecho, se despidieron a las 18.45 horas --cuando ya había fallecidos por la riada-- hablando de fútbol. También ha dicho que Mazón estaba comunicado y que "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".