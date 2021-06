La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que Sánchez se haya erigido como "el único magnánimo, y el resto no". En este punto, Villacís ha recordado que "hace dos años quería fortalecer los delitos, decía que no se podía tolerar esta afrenta, que no iba a indultar a los golpistas". "Pedro Sánchez el magníficus, porque acabamos de descubrir que es el único magnánimo", ha ironizado.