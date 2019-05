Villacís: "El PSOE ha reconocido a Cs como líder de la oposición"

Publicado 29/04/2019 14:17:37 CET

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que el PSOE "ha reconocido" a la formación naranja "como líder de la oposición", asegurando que "tienen mucho trabajo por delante" porque "nos espera un gobierno socialista, populista y con independentistas", por lo que tendrán que "vigilar que no ocurra lo que ha pasado estos últimos meses". Así, ha señalado como ejemplo que "no se purguen abogados del Estado o que no se oculten informes de adoctrinamiento en las escuelas", entre otras cosas.