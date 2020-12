Villacís ve "inaceptable" e "inconcebible" pactar con Bildu

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado de "inaceptable" e "inconcebible" poder pactar con Bildu, formación política que ha descrito como "gente que no se arrepiente de matar". "Yo nunca me hubiese imaginado ver al PSOE sentado con Bildu, y es muy duro de ver porque soy de la generación de Irene Villa... y no puedo llegar a concebir eso. Me parece inaceptable que se haga con gente que no se arrepiente de matar. Estamos en diferentes sintonías, no me puedo sentir cómoda con alguien que no se arrepiente de haber asesinado", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.