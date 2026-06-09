Villajero espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' le cite

Madrid, 9 de junio de 2026. El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este martes que espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le llame a declarar al entender que "estas cloacas", que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él. "Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.