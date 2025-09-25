Villamandos destaca un sistema universitario "mucho más competitivo" tras tres años de reformas

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado la existencia en Andalucía de un sistema universitario "mucho más competitivo" tras tres años de reformas profundas "en los que se ha caminado siempre de la mano de las universidades".En la apertura del curso académico en la Universidad de Cádiz (UCA), Gómez Villamandos ha asegurado que su departamento afronta el último año de legislatura "en las mejores condiciones", tras llevar a cabo "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en los últimos 30 años", que culminará con la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento.