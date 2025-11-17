Villamandos niega infrafinanciación de universidades y asegura "mano tendida" sobre la LUPA

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha negado que las universidades andaluzas, incluida la de Málaga, estén infrafinanciadas y ha asegurado que será "el primero que pida más recursos"; al tiempo que ha dicho que el Gobierno andaluz sigue "con la mano abierta y tendida al diálogo" respecto a la Ley de Universidades Públicas Andaluzas (LUPA).Así se ha pronunciado Gómez Villamandos este lunes en Málaga al ser cuestionado por los periodistas en cuanto al paro convocado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (Ceuma) entre los días 1 y 5 de diciembre para protestar por la infrafinanciación de la UMA y contra el procedimiento seguido para la aprobación de la LUPA.