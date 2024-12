La vitamina C del limón y pomelo: energía y recuperación para deportistas

El limón y el pomelo son mucho más que frutas. Su alto contenido en vitamina C las convierte en unas aliadas muy sanas y saludables para el rendimiento y la recuperación física de los deportistas de élite. Así lo destacan Águeda Marqués y Adrián Ben, atletas olímpicos y embajadores de la campaña "Good Move From Europe", desarrollada por Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO).Beneficios avalados por la ciencia y que van más allá del refuerzo del sistema inmunitario. Europa es una de las principales zonas de producción de limón en el mundo, y destaca por su calidad y su producción bajo las prácticas más sostenibles, promoviendo una agricultura responsable y respetuosa con el medio ambiente.Estas y otras cualidades del limón y pomelo europeo producido en España son divulgadas por la campaña "Good Move From Europe". El limón y el pomelo son frutas con mucho sabor que ayudan a los deportistas y a toda la población a llevar un estilo de vida saludable y a recuperarse mejor de un gran esfuerzo físico.