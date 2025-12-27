Vitoria celebra por primera vez el 'Pelutxe Eguna' o 'Día del Peluche'

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos de Vitoria celebra este sábado por primera vez el 'Pelutxe Eguna' o 'Dia del Peluche', una fiesta de tardeo que se celebrará los últimos sábados de cada año natural para quienes no tengan la posibilidad de salir la tarde del día 31 de diciembre. En esta celebración, con DJs y música en directo, que se pretende que se extienda a todos los mercados posibles de toda España, los asistentes vienen disfrazados, preferentemente de peluches y alberga también un objetivo solidario, este año con niños y adolescentes con cáncer, con la venta de unos calcetines diseñados por la asociación de comerciantes del mercado, y cuyos beneficios irán destinados a las asociaciones Pídeme la Luna y Aspanafoa. Paraa ocasión hasta se ha diseñado una bebida propia, el Pelutxete, con menta, kas de limón y txakoli alavés, diseñado por el chef Unai Fernández de Retana.