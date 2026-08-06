Vivas pide expulsar a los migrantes que siguen en Ceuta y Bruselas estudia una ayuda adicional

Madrid, 6 de agosto de 2026. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este jueves la "inmediata expulsión" de los migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad y ha pedido a las instituciones europeas reforzar la protección de la frontera exterior de la Unión con más medios humanos y materiales, infraestructuras y una mayor implicación de agencias como Frontex, Europol o la Agencia Europea de Asilo. Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso. (Fuente: Europa Press, Gobierno de Ceuta, Moncloa,ebs)