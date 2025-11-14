VOCES JÓVENES DEL CAMPO visibiliza la importancia del relevo generacional en el campo

Bajo el marco de la campaña "Te lo agradece", InLac ha organizado el encuentro informativo "Voces jóvenes del campo" con el objetivo de reactivar el consumo de alimentos lácteos de origen nacional y fomentar el relevo generacional en el sector agrario.Durante el debate se ha querido destacar la importancia de optar por alimentos lácteos de origen nacional.En esta jornada se ha contado con el testimonio directo de jóvenes ganaderos.La campaña "Voces jóvenes del campo" es un altavoz para que el sector agrario y ganadero siga vivo.