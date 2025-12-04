Publicado 04/12/2025 11:02:05 +01:00CET

Volunbox, regala felicidad: la experiencia de ser voluntario durante un día

Vivir la experiencia de ser voluntario durante un día, este el regalo que Cruz Roja en la Comunidad de Madrid quiere hacer con su proyecto: Volunbox, regala felicidad, que ha sido presentado en el Caixaforum con motivo del Día Internacional del Voluntariado, y que tiene como objetivo fomentar y acercar a la ciudadanía una actividad que transforma vidas.Cruz Roja ha realizado un estudio a su masa de voluntarios que saca a la luz los beneficios de esta actividad y la felicidad que genera la misma.Descubrir nuevas facetas de la persona, sentirse útil o ayudar psicológicamente a la persona voluntaria, son algunas de las motivaciones esenciales para ser voluntario.La Volunbox estará disponible en versión digital de la caja, y se convertirá en un regalo virtual y gratuito, fácil de compartir y de recibir. Se podrá adquirir en voluntariadocruzrojamadrid.org.

