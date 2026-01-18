Voluntarios se vuelcan con la regeneración de la ruta del colesterol en Paiporta

Voluntarios han llevado a cabo este domingo tareas de limpieza y regeneración de la ruta del colesterol en Paiporta, una de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. El Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Catarroja ha aprovechado la cita para reclamar "más zonas verdes, respetar las que ya hay y sobre todo dejar de cubrir todo de cemento y de hormigón", ya que estos han sido "factores claves a la hora de que el agua cobrara velocidad y tuviera una mayor fuerza destructiva", según ha asegurado.