Von der Leyen: "Europa no puede confiar en un sistema internacional basado en reglas"

Madrid, 9 de marzo de 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado, en una intervención en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas, que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico. (Fuente: EBS/LUSA/EUROPA PRESS)