Von der Leyen pronuncia su discurso en el Parlamento Europeo y manifiesta su apoyo a Ceuta

Madrid, 16 de septiembre de 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciado en la mañana de este miércoles su discurso frente a los eurodiputados en el Parlamento Europeo con motivo del debate sobre el Estado de la Unión. Von der Leyen ha repasado algunos de los temas más relevantes de la actualidad política, económica y social de la Unión Europea y, como no podía ser de otro modo, se ha referido a la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press / EBS / DPA)