Vox se abre a facilitar a PP la Presidencia de las Cortes de CyL para que no recaiga en el PSOE

Madrid, 7 de abril de 2026. Vox ha deslizado este martes su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE. Así se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados "en los sillones", tal y como han hecho en Extremadura y Aragón. (Fuente: Congreso)