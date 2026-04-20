Vox: Los andaluces deberán elegir entre "regularizaciones masivas" o el "no cabe ni uno más"

Sevilla, 20 de abril de 2026. La candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, ha manifestado este lunes que los andaluces tendrán que elegir en las elecciones autonómicas del 17 de mayo entre "regularizaciones masivas" de migrantes o un "gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos, que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más y que muchos se van a tener que ir". En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, Peláez ha aludido a las "facturas" que traerá "la regularización masiva tanto del PSOE como del PP" a todos los andaluces.