Vox avisa de que Sánchez puede negarse a reconocer los resultados en unas próximas elecciones

Madrid, 1 de junio de 2026. Vox ha advertido este lunes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede negarse a reconocer los resultados de unas próximas elecciones generales, como ha ocurrido este fin de semana en los comicios celebrados en Colombia. Y es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda. En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. (Fuente: Imágenes Cedidas)