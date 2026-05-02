Vox cree que Ayuso "huye" del debate de la prioridad nacional con su viaje a México

Madrid, 2 de mayo de 2026. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado que Ayuso "huya" a México cuando su partido lleva a la Cámara de Vallecas la prioridad nacional. "Huye cuando tiene que decidir a quién defiende. Diez días en México mientras muchos madrileños siguen esperando respuestas. ¿Por qué nunca le llegan ayudas a la maternidad, al transporte o a la vivienda?", ha cuestionado la portavoz parlamentaria, quien ha reclamado a la presidenta "más Vallecas y menos Ciudad de México, más Getafe y menos Miami".