Vox defiende que el 'debate a cinco' sirva para que se "conozcan a todos los partidos"

Sevilla, 22 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este miércoles que el 'debate a cinco' previsto en RTVE el próximo 4 de mayo sirva para que "todos los andaluces conozcan a todos los partidos" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. En una atención a medios en la Feria de Abril de Sevilla, Gavira ha señalado que lo relevante de este formato es que los ciudadanos puedan conocer las posiciones políticas de las distintas formaciones que concurren a los comicios.