Vox llevará al TS la regularización extraordinaria de inmigrantes

Madrid, 13 de abril de 2026. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación llevará al Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada por el Consejo de Ministros, lo que previsiblemente ocurrirá este martes. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Garriga se ha referido a esta medida gubernamental como otra forma de "corrupción" y se ha quejado de que se vaya a llevar a cabo mediante un "simple decreto". (Fuente: Vox)