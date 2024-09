Vox C-LM dice que no está su ánimo romper gobiernos

El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha dado por garantizados los pactos que su formación política mantiene en la región en plazas importantes como Toledo, Ciudad Real o Talavera de la Reina y en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, asegurando que no está en su ánimo romper estos acuerdos, y defendiendo que "no corren peligro" si el PP "no favorece la invasión migratoria y el efecto llamada". En todo caso, avisa al PP de que si "se entrega a las políticas de izquierda", Vox "no será cómplice".