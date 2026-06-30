Vox no apoyará a Moreno en primera votación y exige prioridad nacional

Sevilla, 30 de junio de 2026. El portavoz de Vox en el parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confirmado su voto negativo para la primera votación de la investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a pesar de agradecer su "buena disposición" para llegar a un acuerdo de gobierno en el que "siguen trabajando" y para el que Vox ha vuelto a poner en el foco en aceptar la prioridad nacional, "poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático" y la desregulación. (Fuente: Parlamento Andalucía)