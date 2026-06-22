Vox se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Sánchez dimita

Madrid, 22 de junio de 2026. Vox se ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas', o que "alguien", en referencia al PP, presente una moción de censura en su contra. Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz nacional de Vox, José María Fúster. (Fuente: Vox)