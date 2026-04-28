Vox quiere llevar a Andalucía los acuerdos en Extremadura y Aragón: "Es posible y legal"

Sevilla, 28 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que el objetivo de su partido ante las elecciones autonómicas del 17 de mayo es "traer a Andalucía el sentido común y las propuestas de los acuerdos en Extremadura y Aragón" porque "es posible y legal". Durante su intervención en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum', en Sevilla, Gavira ha recalcado que Vox "es un proyecto al servicio de España, de los españoles, de nuestra prosperidad, identidad, seguridad y libertad". Asimismo, Gavira ha subrayado que Andalucía "no tiene un problema de recursos sino de gestión, de prioridades y de voluntad política" porque gobernar "es mojarse", ha sentenciado. En este sentido, el candidato de Vox ha señalado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "cae bien", pero "se tiene que mojar" porque "si no se moja los andaluces seguimos teniendo problemas".