Vox rechaza un acuerdo por escrito con Pérez Llorca en Valencia

Vox no quiere un acuerdo por escrito con Juanfran Pérez Llorca porque "no sirve para absolutamente nada" e insiste en retener el respaldo a su investidura hasta escuchar su discurso el jueves, alegando que tiene que ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que el candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana asume con los ciudadanos. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado este lunes que "lo que hace falta es escuchar" al candidato, prometiendo que Vox "va a estar muy atento" a sus palabras y "esperan que todo vaya bien".