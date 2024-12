Vox recurrirá la decisión del juez de no permitirle entrar a la declaración de Ábalos

Marta Castro, abogada Vox, anuncia que recurrirá la decisión del juez de no permitirle entrar a la declaración de Ábalos. "Con independencia de que siempre hemos mantenido (...) que el mejor criterio era mantener una acusación diferenciada, que además aporta al procedimiento, lo que ahora también echamos en falta es que no podamos estar", ha señalado. Y ha añadido: "El no permitirnos acceso a la sala está rayando incluso lo que consideramos un buen hacer de la Administración de la Justicia en cuanto a transparencia, en cuanto a posibilidad de estar".