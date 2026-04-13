Vuelco histórico en Hungría: Magyar arrasa y pone fin a la era Orbán

Hungría, 13 de abril de 2026.
El líder opositor húngaro, Péter Magyar, ha ganado unas históricas elecciones, marcadas por el fin de 16 años de gobierno con Viktor Orbán al frente y por una participación que ha pulverizado todos los registros. "Queridos compatriotas, húngaros, lo logramos", así lo ha celebrado Magyar, que se ha dado un baño de masas en la celebración de su victoria, asegurando que "Tisza y Hungría han ganado estas elecciones". Una victoria que ha sido reconocida por el hasta ahora primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y ha recibido una oleada de felicitaciones de jefes de Estado y de Gobierno y de dirigentes comunitarios.
