La vuelta a la rutina llega con septiembre: Consejos y recomendaciones para readaptarse

Ha llegado septiembre y con él la vuelta a la rutina y al trabajo de millones de españoles. Una jornada que la mayoría prefiere tomarla con positividad, aunque han reconocido ante las cámaras que lo llevan un poco mal. Es por ello que la psicóloga especializada en procesos emocionales, Estrella Soria, ha querido dar unos consejos y recomendaciones para hacer la vuelta a la rutina lo mejor posible. Y siendo la alimentación saludable una recomendación para adaptarse mejor a la rutina, la nutricionista María Muñoz ha querido remarcar el peligro de las dietas milagro y la importancia de una buena alimentación.