La vuelta al trabajo de este lunes, marcada por las normas de seguridad

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible teletrabajar y en las comunidades autónomas que no sea festivo, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección. Entre ellos, se encuentran principalmente el sector industrial, las oficinas y la construcción, aunque se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.