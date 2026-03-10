Xunta alerta que la reforma del reglamento de Costas "expulsa" a "toda la actividad económica"

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2026. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha afirmado que el panorama "es desalentador" y que el texto del real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas "es todavía peor" que la previsión anterior. "Lo que viene a decir es que van a reducir las concesiones, que no se van a dar más concesiones en la costa; es decir, que se va a expulsar de la costa toda la actividad económica, incluido el sector primario", ha criticado Vázquez. (Fuente: Xunta de Galicia)