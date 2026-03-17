La Xunta anuncia un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2026. La Xunta impulsará la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos gallegos, en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones, a las que ha invitado a hacer aportaciones económicas a este montante, que se repartirá por igual entre los tres aeródromos. Así lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que ha acogido el Rosalía de Castro de Santiago y de la que los participantes han salido satisfechos por los avances alcanzados.