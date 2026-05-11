Xunta aspira a tener aprobada a principios de 2027 la primera ley de salud pública de Galicia

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 2026. El Gobierno gallego ha iniciado la tramitación del anteproyecto para configurar al primera ley de salud pública de Galicia, un documento que aspira a aprobar en el Consello y remitir al Parlamento a principios de 2027. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que la ley gallega de salud, que tiene más de 20 años, regula todas las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Administración sobre la salud.