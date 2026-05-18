La Xunta convertirá 26 bajos comerciales de Ourense en "al menos 32 viviendas" para alquiler

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2026. La Xunta reformará 26 bajos comerciales en desuso de la ciudad de Ourense para convertirlos en "al menos 32 viviendas" de promoción pública que se destinarán exclusivamente al alquiler de entre la lista de demandantes de vivienda de la ciudad de As Burgas. Así lo han confirmado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que han comparecido tras la reunión del Consello de la Xunta en la que se ha analizado el resultado de la Oferta Pública de adquisición de bajos y entreplantas puesta en marcha por la Xunta en la ciudad de Ourense.