Xunta lleva a la Justicia el 'no' del Gobierno a informarle del proceso por prórroga de la AP-9

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2026. El Gobierno gallego ha acordado este lunes recurrir a la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9. Así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia de prensa en la que ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.