La Xunta presentará su propuesta de pacto por el gallego en este primer semestre de 2026

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado este lunes que el Gobierno gallego dará trasladado en este primer semestre de 2026 de su propuesta de pacto por el gallego. Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en la que ha señalado que la Xunta trabajó durante estos últimos meses con multitud de reuniones, debates y contactos en este asunto para lograr una propuesta "de la sociedad gallega" pensando "en el futuro" del gallego.