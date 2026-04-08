La Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que la administración autonómica reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años y elevará el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM, lo que significa, según ha explicado el titular del Gobierno gallego, que una pareja con un hijo que hasta el momento tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros.