¡Ya está aquí el videoclip de 'Girls Like Me' de Shakira y Black Eyed Peas!

Shakira vuelve a la carga y lo ha hecho por la puerta grande. La colombiana acaba de estrenar el videoclip de 'Girls Like Me' junto a Black Eyed Peas. Un divertido videoclip en el que también podemos escuchar los ritmos latinos que identifican a la perfección a Shakira mezclados con el rap pop al que Black Eyed Peas nos tiene acostumbrados. Una combinación perfecta y cuyo resultado ha sido esta animada canción que viene acompañada de un muy ochentero videoclip donde la de barranquilla demuestra que no hay dos como ella.(Fuente: Black Eyed Peas YouTube)