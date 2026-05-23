Zapatero y el rechazo del Supremo a suspender la regularización marcan el fin de semana

Madrid, 23 de mayo de 2026. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y el rechazo por parte del Tribunal Supremo de suspender el decreto de regularización de migrantes, solicitado por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones han marcado no solo la semana política si no también el fin de semana. Los diferentes partidos políticos han aprovechado este sábado para matizar las opiniones que han forjado a lo largo de la semana. (Fuente: PSOE/PP/Podemos/Europa Press)