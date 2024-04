Zaplana sobre la declaración de Barceló: "Ninguna sorpresa, era lo que todos esperábamos"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana, al ser preguntado sobre la declaración de su amigo Joaquín Miguel Barceló en la tercera sesión del juicio por el caso Erial en la que ha confesado haber sido su testaferro, ha señalado que no le ha sorprendido lo que ha dicho en su declaración y ha admitido que era algo "que todos esperábamos": "Estas conformidades -- con la Fiscalía-- que nadie reconoce están publicadas y se sabían desde hace mucho tiempo". Zaplana ha admitido que "es evidente" que alguien "no dice la verdad" y ha defendido que él contestó a todas las partes. Respecto a si se ha sentido dolido por lo que ha dicho Barceló que se sintió utilizado, el 'expresident' considera que "no es una cuestión de sentimientos, sino de aclarar la verdad".