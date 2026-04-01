Zaragoza y Gobierno de Aragon impulsan el Distrito Tecnologico Alierta, de referencia en la UE

Zaragoza, 1 de abril de 2026. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han firmado un convenio de colaboración para impulsar el Distrito Aragonés Tecnológico Alierta --DAT Alierta--, cuyas obras empezarán en breve y será uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el futuro económico, tecnológico y urbano de la ciudad y de la comunidad autónoma; además de un hub --nodo-- de referencia en el sur de Europa,ha destacado el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.