Zaragoza (PSOE) defiende ordenanza de Lleida que prohíbe ir "desnudo o tapado por convivencia"

Madrid, 22 de abril de 2026. El diputado del PSOE, José Zaragoza, ha defendido que la ordenanza de Lleida que prohíbe ir "totalmente desnudo" o "totalmente tapado" en la vía pública es una cuestión de convivencia y no de libertad religiosa, aclarando que "lo que habla la ordenanza es que está prohibido ir totalmente desnudo y totalmente tapado". Zaragoza ha insistido en que esta normativa "no es una cuestión de libertad religiosa, no tiene nada que ver", sino que se enmarca en las normas de convivencia ciudadana. (Fuente: Congreso)