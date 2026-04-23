Zoido niega haber tenido conocimiento del caso Kitchen ni de seguimientos a Bárcenas

Madrid, 23 de abril de 2026. El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha negado haber tenido conocimiento del 'caso Kitchen' ni de seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en su etapa como ministro del Interior ni de que se estuviesen utilizando esas prácticas dentro del Ministerio. "El traslado de cartera se hace con el ministro, son actos protocolarios. Son momentos en los que están las familias de uno y otro, y el personal del Ministerio. Fue un traspaso de poderes normal", recuerda. (Fuente: Audiencia Nacional)