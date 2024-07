Abogados y extranjeros se manifiestan en Almería ante la "imposibilidad" de conseguir citas en Extranjería

ALMERÍA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de ciudadanos extranjeros y abogados se han manifestado este viernes a las puertas de la Subdelegación de Gobierno en Almería en protesta ante la "imposibilidad" de obtener una "cita de huella" en la Oficina de Extranjería con la que los afectados puede acceder o renovar su tarjeta de residencia.

Durante la concentración, impulsada desde Grupo Colegial de Abogados de Extranjería que preside Pedro García Cazorla, los manifestantes han exigido que se dé una solución al actual sistema de citas, que se realiza a través de la página web del Ministerio, ya que actualmente es "completamente imposible" conseguir turno para la tramitación.

"Pone que la oficina en breve dispondrá de citas, pero nunca hay citas", ha detallado la abogado Arianna Martínez, quien ha dado cuenta de las dificultades que hay para conseguir una de estas reuniones con la Administración para realizar este "trámite obligatorio" con el que conseguir la tarjeta física de residencia.

La abogada ha detallado además que, en el caso de Almería y "a diferencia de lo que se hace en otras provincias", se exige para la obtención de la cita "tener certificado digital". "Un extranjero que va a obtener por primera vez una tarjeta de residencia no tiene certificado digital, va a depender de otras personas", ha observado.

En este sentido, ha destacado que dicha condición ha dado lugar a la "pillería" de ciertos negocios y locutorios que "se están dedicando a vender citas" con precios que oscilan entre los 100 y los 300 euros, en ocasiones a nombres de terceros que luego no pueden ser empleados en las oficinas de Extranjería.

Los abogados han apuntado además otros cambios en la Oficina de Extranjería que impedirían recuperar automáticamente como cita disponible una cita cancelada, ya que ahora se "la bloquean y las libera cuando ellos estiman oportuno", quedando nuevamente disponibles en "determinados horarios".

Así, han trasladado sus sospechas de que "filtraciones de la propia oficina o de algunos funcionarios" a profesionales sobre las horas en las que habrá citas disponibles. "También sabemos que ha habido problema de programas informáticos que han hackeado el sistema y cuando las citas salían las bloqueaban y las cogían todas", han añadido.

HASTA CUATRO MESES DE ESPERA

De otro lado, han destacado que una vez que un ciudadano extranjero conseguir una cita, debe esperar entre "tres o cuatro meses" para realizar el trámite. "A día de hoy las citas de huella que están saliendo disponibles son para octubre", han añadido

Con ello, han indicado que actualmente "tenemos a extranjeros con resoluciones favorables, sin tarjeta porque no pueden conseguir la tarjeta física porque no pueden poner huella, no pueden abrir cuentas bancarias porque no les abren cuentas bancarias sin la tarjeta, no pueden hacer nada sin la tarjeta y eso la oficina no pone ninguna solución".

Los abogados han propuesto así volver al sistema anterior con el que, junto con una resolución favorable, se daba aparejada el día y la hora de la cita de huella para el interesado. De forma alternativa, también contemplan como posibilidad poder solicitar la cita vía correo electrónico y que sea la propia Oficina de Extranjería quien la asigne.

OCHO FUNCIONARIOS PARA EL ASILO

Los letrados han manifestado además que también existen dificultades para tramitar las peticiones de asilo ya que "en Almería provincia solo hay ocho funcionarios" dedicados a esta labor.

"Hay un número de teléfono al que se pide la cita y nunca te lo cogen, la gente está tardando meses desde que llega a España para poder solicitar el asilo y es que es imposible, la única explicación que dan desde Policía Nacional es la falta de medios", ha detallado la abogada.

Los abogados han insistido en que esta problemática afecta también a su actividad profesional, ya que les obliga a estar pendiente de la web de citas para atender los trámites que solicitan sus clientes.