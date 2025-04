López afirma que "hay un problema con el sistema universitario" y que "son las privadas las primeras que se quejan"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que "hay un problema con el sistema universitario en general" y ha añadido que son "las universidades privadas las primeras que se quejan de que otros entren a expedir títulos sin tener su capacitación, la que tienen ellas".

Así se ha expresado este lunes el ministro de Transformación Digital, durante una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha señalado que no cree que se trate de "una guerra entre universidades públicas y privadas". "En todo caso, es una diferencia entre universidades y lo que no lo son, pero eso te lo dicen, a usted, los rectores de las públicas y de las privadas", ha apostillado.

"Esta reflexión se la he escuchado yo en persona a los rectores de las universidades privadas, que se quejan de la proliferación de cosas que no son universidades y que abren sin cumplir con los requisitos. Y me lo han dicho rectores de universidades privadas", ha insistido, al tiempo que ha añadido que el planteamiento del Gobierno es que, para abrir un centro, haya que "cumplir unos requisitos".

Según el ministro, en caso contrario, se estará "una vez más generando una burbuja para hacer negocio de algo que es esencial, que es garantizar la igualdad de oportunidades" y "esa meritocracia, de la que se llena la boca a la derecha, que luego es mentira, porque es capitalismo de amiguetes. "La meritocracia empieza garantizando la igualdad de oportunidades, y la mayor fábrica de igualdad de oportunidades es la pública", ha recalcado.

En este sentido, Óscar López ha acusado a la Comunidad de Madrid de estar "infrafinanciando" las universidades públicas. "Lo saben todas, lo dicen todas", ha recalcado, para después negar que el Ejecutivo central no le dé suficientes recursos para financiarlas. "No es verdad. En estos siete años, nunca ha llegado más dinero y más recursos a la Comunidad de Madrd, jamás, que en estos últimos siete años. 30.000 millones de euros más del Gobierno de España. Nunca en la vida ha tenido más recursos", ha zanjado.