Un acertante se lleva 250.000 euros con el Super 11 de la ONCE en el centro de Almería

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de la ONCE ha conseguido un premio de 250.000 euros con el Super 11 que ha facilitado la vendedora Guillermina García, desde su puesto de venta situado en el centro de la capital almeriense, en la calle Reyes Católicos.

"No hay mejor forma de celebrar Santa Lucía que repartir la suerte, la fortuna y la ilusión de la ONCE", ha trasladado en una nota la vendedora, que trabaja con la ONCE desde 1999 y tiene una discapacidad auditiva.

García se ha mostrado especialmente feliz porque la ONCE celebra este viernes su 86 cumpleaños en el día de su patrona Santa Lucía. "No me esperaba esta sorpresa, pero me alegro muchísimo por quien le haya tocado, estoy muy, muy contenta", ha manifestado sin saber todavía quién ha sido el afortunado.

El Super 11 es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para este viernes, 13 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 19 millones de euros.

El sorteo del Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, ofrece 80 premios de 400.000 euros, 80 de 40.000 euros y otros 80 agraciados con 20.000 euros y un total de más de 51 millones de euros en juego.