El alcalde de Roquetas (Almería) pide "responsabilidad" vecinal ante el repunte de 15 casos en una semana

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha pedido este viernes la colaboración y "responsabilidad" de los vecinos de la localidad para "tener una ciudad limpia de covid-19" ante el repunte de casos de la última semana en el municipio, con 15 positivos más en una semana, afectado parcialmente por los brotes declarados en la zona del Poniente almeriense.

"El covid no se ha ido, el covid está y lo que tenemos que hacer es no despertarlo, y lo despertamos cuando hacemos reuniones masivas y todo aquello que no está permitido en la normativa sanitaria", ha indicado Amat en un vídeo a través de las redes sociales, en el que ha instado a no "bajar la guardia".

El primer edil del municipio costero y turístico, que acumula ya 167 casos de los que solamente 16 siguen activos, ha solicitado además a los ciudadanos que hagan uso de la mascarilla cuando acudan a reuniones del cualquier tipo. "No nos damos cuenta de lo que podemos coger, y eso no es para nosotros solos sino para toda nuestra familia y nuestros vecinos", ha recordado.

Con esto, el regidor roquetero ha apelado a la "responsabilidad" de sus conciudadanos para hacer frente a una pandemia que a "nadie le gusta" y que ha implicado "unas formas de vida diferentes", pero que son necesarias para que el virus "se vaya lo antes posible" y "podamos ser libres como hemos sido siempre".

"Pronto lo podremos volver a seguir", ha animado Amat, quien espera que respetando las normas se pueda conseguir "una ciudad limpia de covid-19" en Roquetas de Mar.