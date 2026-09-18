El alcalde de Roquetas (Almería) plantea un grupo policial especial y promete "hacer lo necesario" en Las 200 Viviendas

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat. - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha planteado la creación de un grupo especial de la Policía Local para abordar situaciones como las que se producen en el barrio de Las 200 Viviendas y ha asegurado que el Ayuntamiento va a "hacer lo que sea necesario para mejorar la convivencia" en la zona.

Amat ha trasladado este compromiso a los vecinos después de la manifestación convocada este viernes por la Asociación de Vecinos 'Los Girasoles' para reclamar soluciones a los problemas de inseguridad, suciedad y deterioro del barrio. El alcalde ha afirmado que, "por amor propio", trabajará para buscar soluciones. "Mi compromiso es trabajar para buscar soluciones a los problemas del barrio", ha manifestado.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha indicado que ha solicitado al Gobierno central autorización para contratar a 20 policías locales más. El regidor ha explicado que ya ha hablado con responsables en Almería para obtener ese permiso y ha precisado que su pretensión es crear "un grupo de Policía Local especial para abordar este tipo de situaciones".

El alcalde ha incidido además en que la seguridad ciudadana corresponde al Gobierno central y ha reclamado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, ha asegurado que el Ayuntamiento "debe estar ahí también".

En cuanto al mercadillo ilegal de Las 200 Viviendas, Amat ha señalado que concentra entre 500 y 1.000 pequeños puestos en el suelo de las calles y ha defendido que su control requiere la colaboración de la Guardia Civil con la Policía Local. "No es una tarea fácil", ha afirmado antes de explicar que solicita la presencia del Instituto Armado cuando la Policía Local accede a la zona.

El primer edil ha indicado que el mercadillo permaneció desmontado durante "tres o cuatro meses" cuando hubo presencia de la Guardia Civil y que el Ayuntamiento limpió entonces la zona. Según ha señalado, la falta de continuidad en esas actuaciones ha provocado que vuelva a instalarse.

Amat ha insistido en que el Consistorio hará todo lo que esté en su mano, dentro de sus competencias, para evitar que el mercadillo "ilógico, indebido y sin licencia" vuelva a instalarse en el lugar actual.