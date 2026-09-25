El campo almeriense eleva un 16,7% su valor de comercialización hasta los 5.267 millones de euros

1120243.1.260.149.20260925142632 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, durante la cuadragésima novena Asamblea General de Coexphal, celebrada en Roquetas de Mar (Almería). - Andrés Pérez - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este viernes la "enorme fortaleza" del campo almeriense tras conocerse el balance definitivo de la campaña hortofrutícola 2025/26, que sitúa el valor de comercialización en 5.267 millones de euros, un 16,7 por ciento más, y el valor generado para el agricultor en 4.045 millones, un 12 por ciento más.

Fernández-Pacheco ha participado en la Asamblea General de Coexphal, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar, donde también se ha dado a conocer que las exportaciones entre septiembre y junio han alcanzado los 4.120 millones de euros.

"Son datos que vuelven a demostrar la fortaleza de la agricultura almeriense y que son fruto de muchos años haciendo las cosas bien, de un sector que ha sabido innovar antes que nadie, apostar por la calidad, la sostenibilidad y el control biológico y estar siempre un paso por delante", ha señalado el consejero en una nota.

El titular andaluz de Agricultura ha advertido, no obstante, de que "los buenos resultados no pueden hacer perder de vista el incremento de los costes que afrontan los productores" en un contexto marcado también por la "competencia internacional y unas exigencias regulatorias cada vez mayores".

"De poco sirve hablar de buenos datos de facturación o de exportaciones si esos resultados no terminan llegando también al bolsillo del agricultor. Tenemos que seguir trabajando para que quienes están detrás de este modelo puedan vivir dignamente de su trabajo", ha manifestado.

AGUA, COMPETITIVIDAD Y FUTURO

El consejero ha situado el agua, la competitividad y el futuro como los tres grandes ámbitos sobre los que la Junta continuará trabajando junto al sector. En materia hídrica, ha destacado que Almería "ha aprendido a producir más y mejor con menos agua que prácticamente nadie" y ha asegurado que el Gobierno andaluz "seguirá impulsando infraestructuras, el aprovechamiento de las aguas regeneradas y la desalación".

Sobre la competitividad, ha defendido la modernización de las explotaciones y la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia justas. "Nuestros agricultores llevan muchos años cumpliendo los estándares más exigentes. Lo que no podemos aceptar es exigirles una cosa aquí y permitir otra distinta a los productos que vienen de fuera", ha remarcado.

El consejero también se ha referido a los problemas fitosanitarios y, especialmente, a la incidencia del 'Thrips parvispinus'. En este ámbito, ha destacado el trabajo conjunto con Coexphal, las organizaciones agrarias, técnicos, empresas, cooperativas, el Ifapa, semilleros y especialistas para encontrar soluciones.

"No podemos pedirle cada vez más al agricultor y darle cada vez menos herramientas para defender sus cultivos", ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha asegurado que "la Junta seguirá reclamando al Ministerio las autorizaciones excepcionales que estén justificadas técnicamente".

Por otro lado, ha destacado el relevo generacional como una cuestión esencial para garantizar el futuro del campo. La Junta ha recordado que ha destinado 130 millones de euros a las ayudas para la incorporación de jóvenes, de las que en Almería se han beneficiado 441 jóvenes por un importe cercano a los 23 millones de euros.

COEXPHAL APUNTA A MENOS PRODUCCIÓN Y MEJORES PRECIOS

Por su parte, el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, ha señalado que la campaña 2025/26 ha registrado entre un cuatro y un cinco por ciento menos de producción que la anterior, mientras que los precios se han situado entre un diez y un 12 por ciento por encima en el conjunto de las hortalizas.

La cuadragésima novena Asamblea de Coexphal ha servido también para abordar las previsiones de mercado a corto plazo y los desafíos que afronta el sector hortofrutícola almeriense.

El presidente ha explicado que durante la asamblea se ha hecho un repaso a las actuaciones y eventos desarrollados durante la campaña y se han aprobado las cuentas anuales de la asociación, tras lo que ha asegurado que "los socios de Coexphal están contentos".

Asimismo, ha apuntado que el encuentro permitirá abordar los problemas que afectan al campo y "qué podemos hacer", además de analizar "cómo está el campo" y "qué es lo que nos viene en los próximos meses con el campo".