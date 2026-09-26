Almería abre las puertas al mundo con el estreno del Festival de las Naciones en el Parque de las Almadrabillas

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, inauguró el Festival de las Naciones - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) - El Parque de las Almadrabillas se llenó ayer viernes, por la tarde-noche, de público con motivo de la inauguración del I Festival Intercultural de las Naciones, un gran encuentro multicultural que invita a almerienses y visitantes hasta el 12 de octubre a viajar por los cinco continentes sin salir de la ciudad a través de la gastronomía, la música, la danza, la artesanía y las tradiciones de los cinco continentes.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, inauguró el Festival acompañada por los concejales Óscar Bleda y Antonio Urdiales, y fue recibida por Miguel Ángel Zamarreño, responsable de los pabellones de Argentina y Alemania, y Tonina Moreno, directora de Marketing y coordinadora general del Festival de las Naciones, según se recoge en una nota.

Durante su visita, la alcaldesa recorrió los diferentes espacios del recinto, acercándose a los pabellones internacionales y conociendo de primera mano la propuesta gastronómica, artesanal y cultural, así como la participación de asociaciones de personas procedentes de distintos países afincadas en Almería.

Mientras paseaba se podían escuchar los primeros acordes en el escenario del Festival de las Naciones, que anoche se estrenó bailando los himnos por todos conocidos de los años 80 y 90 con el grupo Petaz's Band.

María del Mar Vázquez ha destacado la importancia de que Almería acoja esta iniciativa, especialmente en una ciudad que "cuenta con 134 nacionalidades entre sus habitantes". En este sentido, ha señalado que el festival constituye "una experiencia de ocio y cultura para todos los públicos", al tiempo que pone en valor "la diversidad, la convivencia y el intercambio entre comunidades".

Al respecto, ha resaltado "la participación de las asociaciones de las diferentes comunidades residentes en Almería, que disponen de espacios para dar a conocer su cultura y compartirla con el público". La alcaldesa ha animado a los almerienses a "acercarse al Parque de las Almadrabillas para descubrir los sabores, sonidos y tradiciones de todo el mundo".

El recinto acoge gastronomía de más de 20 países de los cinco continentes, un 'Global Market' con artesanía internacional y un 'Escenario Universal' que durante estas semanas será punto de encuentro para la música, la danza y el espectáculo. En esta línea, el ambiente festivo y la gran afluencia de público marcaron esta primera jornada, en la que el Parque de las Almadrabillas se convirtió en un punto de encuentro entre culturas y generaciones.

Familias, grupos de amigos y visitantes pudieron comenzar a descubrir una propuesta que combina ocio, cultura y convivencia y que permanecerá en Almería hasta el próximo 12 de octubre, con entrada libre.

Miguel Ángel Zamarreño, responsable de los pabellones de Argentina y Alemania, ha destacado durante la visita de la alcaldesa el carácter abierto y participativo de una propuesta en la que "cada pabellón cuenta una historia y permite acercarse a otras culturas a través de sus productos, su gastronomía y sus tradiciones".

Uno de los grandes atractivos del festival es su propuesta gastronómica internacional, con representación de países como Cuba, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, México, Perú, Sudáfrica, Argentina, Alemania, Tailandia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Grecia, España, Rumanía, Italia y Turquía, entre otros.

La gastronomía comparte protagonismo con el Global Market, donde el público puede encontrar artesanía y productos procedentes de lugares como Ecuador, Perú, Egipto, Brasil, Marruecos, Argelia, Francia, España, Colombia e India. El festival incorpora además una importante dimensión social y cultural gracias a la participación de asociaciones de personas procedentes de diferentes países que viven en Almería.

Entre ellas se encuentran la Asociación Plurinacional de Bolivianos en Almería, con las agrupaciones Tobas del Rosario Filial Almería y Salay de Bolivia Filial Almería; la Asociación de Colombianos 'Almería para Todos', con el grupo de baile folclórico Janguxa; y la Asociación Rosa Blanca, representativa de Bulgaria.

WORLD MUSICAL FESTIVAL

La música es otro de los grandes ejes del Festival de las Naciones. Durante las próximas semanas, el 'World Musical Festival' reunirá propuestas internacionales vinculadas al Brasil Tradicional Show, la danza oriental, el mariachi mexicano, la cumbia latinoamericana y el tango argentino.

A estas propuestas se sumarán cinco grandes tributos a artistas y grupos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones: El Capitán Mercury, con su homenaje a Queen y Freddie Mercury; The Legend Continues, tributo a Michael Jackson; The Pennytents, con su homenaje a The Beatles; Parachutes, tributo a Coldplay, y Sufre Mamón, con un espectáculo dedicado a Hombres G.

Tras la inauguración, el festival afronta su primer fin de semana con una programación que reunirá hasta diez actuaciones. Este sábado, la jornada tendrá como protagonistas los bailes latinos de Guararé Academy, con actuaciones a las 19.00 y 20.30 horas, antes de que a las 22.00 horas llegue uno de los grandes momentos del fin de semana: el tributo a Freddie Mercury y Queen de El Capitán Mercury.

Este domingo, el Festival Kids tomará el protagonismo durante la mañana, a las 12.30 horas, con La Voz Ermitaña y sus propuestas de animación infantil. Por la tarde, Guararé Academy volverá al escenario con sus bailes latinos, a las 19.00 y 21.00 horas, mientras que Brasil Tradicional Show acercará al público los sonidos y ritmos de la música tradicional brasileña a las 20.00 y 22.00 horas.

Los más pequeños cuentan también con su propio espacio gracias al Festival Kids, una propuesta que incluye animación, minidisco, juegos sin fronteras, pintacaras y concurso de talentos. Se desarrollará los domingos de 12.30 a 13.30 horas, convirtiendo el festival en una propuesta para disfrutar en familia.

El recinto permanecerá abierto en el Parque de las Familias con el siguiente horario: de domingo a jueves, el horario será de 11.00 a 00.00 horas, mientras que viernes, sábados y festivos permanecerá abierto de 11.00 a 1.00 horas.

Está organizado por Eventos y Festivales Siglo XXI junto al Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Integración Social, Participación y Distritos Una oportunidad para descubrir nuevos sabores, escuchar músicas de otros lugares, conocer tradiciones y disfrutar de la diversidad cultural que también forma parte de la identidad de Almería.

Una invitación a viajar por el mundo sin salir de la ciudad y a disfrutar, en familia o con amigos, de un festival que ya ha comenzado con un gran ambiente y una multitudinaria primera jornada.